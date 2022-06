Man verdrinkt in meer terwijl agenten toekijken: Ik spring je niet achterna

Drie politieagenten uit Tempe, in de Amerikaanse staat Arizona, zijn op administratief verlof gezet omdat ze stonden toe te kijken hoe een man in het meer verdronk. Geen van drieën greep in, zo is op te maken uit videobeelden die met een bodycam werden gemaakt.



Het slachtoffer, de 34-jarige Sean Bickings, riep vanuit het water om hulp, terwijl zijn partner de politiemannen vanaf de kant paniekerig aanspoorde om in actie te komen. Maar zonder resultaat.



Volgens de nu vrijgegeven videobeelden reageert de politie op de ochtend van 28 mei rond 05.00 uur op een melding van een ruzie tussen Bickings en zijn vrouw. Volgens de vrouw hebben de twee soms onenigheid, maar gaat dat nooit met fysiek geweld gepaard.



Twee agenten voeren een gesprekje met de twee, terwijl een derde de namen van het paar controleert op openstaande boetes, volgens de Washington Post een standaardprotocol. Een klein kwartiertje later informeert Bickings of hij vrij is om te gaan en klimt over een korte, metalen omheining tussen de promenade en het meer.



Terwijl Bickings naar het water loopt, waarschuwt een agent dat hij niet in het meer moet gaan zwemmen. Maar hij ligt dan al in het water. Terwijl Bickings wegzwemt, vraagt een agent aan zijn collega: ,,Hoe ver denk je dat hij zal kunnen zwemmen?’'



Kort daarna roept Bickings dat hij aan het verdrinken is. ,,Ik ga verdrinken. Ik ga verdrinken’', zegt hij. ,,Nee, dat ben je niet’', antwoordt een agent. En op een nieuwe hulproep zegt een agent: ,,Ik spring niet achter je aan.’'



Terwijl Bickings aan het verdrinken is, raakt de partner van Bickings steeds meer van streek en smeekt de agenten om haar man te redden. Op een gegeven moment dreigt een agent dat hij haar in een politieauto zal stoppen als ze niet kalmeert.



Op de video is te horen dat ze de agenten onder druk blijft zetten om in te grijpen en Bickings te redden, waarbij de agenten antwoorden dat er een boot onderweg is. ,,Nee, nee, nee’', zegt de partner van Bickings. ,,Ga verdomme zwemmen. Hij is alles wat ik heb’', zegt ze. ,,Ik kan hem niet verliezen, hij gaat dood.’'



Bickings wordt later die ochtend van de 28ste mei rond 11.30 uur uit het water gehaald. Hij wordt ter plaatse dood verklaard.



Politiebaas Jeff Glover noemt de verdrinking van Bickings een “tragedie”. Alle drie de agenten zijn hangende het onderzoek op niet-disciplinair betaald administratief verlof geplaatst, wat gebruikelijk is in gevallen waarbij agenten betrokken zijn bij een overlijden, aldus een verklaring.

Reacties

07-06-2022 16:42:16 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.862

OTindex: 27.830

Quote:

Een klein kwartiertje later informeert Bickings of hij vrij is om te gaan en klimt over een korte, metalen omheining tussen de promenade en het meer.



Terwijl Bickings naar het water loopt, waarschuwt een agent dat hij niet in het meer moet gaan zwemmen. Als ik dit zo lees is mijn diagnose: een verwarde man die onder het oog van agenten zelfmoord pleegde. Omdat de man vrijwillig, ondanks de waarschuwingen toch te water ging en bleef, denk ik toch eerder aan een noodlottig ongeval of een zelfmoord.



Overigens, mevrouw kon niet zelf haar (v)echtgenoot uit het water vissen? Als ik dit zo lees is mijn diagnose: een verwarde man die onder het oog van agenten zelfmoord pleegde. Omdat de man vrijwillig, ondanks de waarschuwingen toch te water ging en bleef, denk ik toch eerder aan een noodlottig ongeval of een zelfmoord.Overigens, mevrouw kon niet zelf haar (v)echtgenoot uit het water vissen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: