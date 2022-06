Droogte legt oeroude stad in Irak bloot

De aanhoudende droogte in Irak legt de ruïnes van een oeroude stad bloot.



De nederzetting die 3400 jaar oud moet zijn en dateert uit het Bronzen Tijdperk werd indertijd verzwolgen door de Tigris rivier, maar kwam eerder dit jaar weer tevoorschijn in de Mosul dam gezien de dalende waterspiegels.



Archeologen haastten zich om de resten van de verloren stad op te graven voor de dam zich weer zou opvullen met water en slaagden hierin.



De ruïnes omvatten onder andere torens, een monumentaal paleis en verscheidene andere grote gebouwen gemaakt van zongedroogde stenen en men vermoedt dat het de overblijfselen moeten zijn van een stad genaamd Zakhiku, een politiek centrum in de Kurdistan regio.



Men denkt dat de stad als gevolg van een aardbeving circa 1350 B.C. werd begraven en daardoor tot te dag van vandaag nog in goede staat is.

