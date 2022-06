Angstige momenten in veenmoeras Wanneperveen: vrouw vast in drijfzand

Geschrokken maar ongedeerd is een vrouw aan de Zomerdijk in Wanneperveen vanmiddag door de brandweer uit drijfzand gered. Op weg naar een groep paarden in de wei zakte ze plots weg en kwam tot haar middel vast te zitten.



Het lukte haar niet meer om op eigen krachten uit haar penibele situatie te komen. Gelukkig schoot de brandweer van Zwartsluis te hulp in de vorm van een telescopisch ladder en wat spierkracht. Eenmaal op de kant bleek de vrouw verder ongedeerd, maar zat ze natuurlijk wel onder de blubber.



De brandweer spoelde haar eerst af met de brandweerslang en vervolgens werd ze opgevangen op de nabijgelegen manege Hoeve Beukers waar ze meteen onder de douche kon. Volgens eigenaar Roy Stanneveld is de vrouw geen onbekende voor hem. Zij heeft een eigen paard in de pensionstalling van de manege.



Hoeve Beukers ligt aan de weg tussen Beukersluis en Meppel en grenst direct aan veengebied dat onderdeel is van De Weerribben van Natuurmonumenten. De paarden mogen in dat gebied vrij rondlopen. De vrouw zou vanaf de hoeve via een doorsteek naar de paarden hebben willen lopen maar zag daarbij het drijfzand over het hoofd. ,,Niet zo handig’’, zegt de eigenaar, ,,maar dat weet ze nu zelf ook.’’

Reacties

06-06-2022 13:03:56 Emmo

Dat is hemelsbreed 2500 meter bij mij vandaan. Nieuw aangelegde natuur. Twintig jaar terug was het gewoon weiland.

06-06-2022 14:33:51 Mamsie

Ze was dus niet onbekend met de omgeving als ze daar haar paard had gestald. Vreemd dat dit haar dan toch overkwam.

06-06-2022 14:51:40 Emmo

Ik vermoed dat mevrouw haar paard zag grazen en er in rechte lijn is heengelopen. En toen in de kragge terecht is gekomen. Een bekend risico als je hier in de buurt van het gebaande pad af gaat.



Mijn moeder heeft eens met de auto een koppeltje uit de kragge gesleurd. Die hadden hun autootje onderaan de dijk een stukje het veld ingereden. Helaas voor hen was dat ook kragge. En toen lag dat autootje met de buik in de blub. Gelukkig hadden beiden een kabel in de auto, twee kabels aan elkaar gesplitst was nét lang genoeg.



Kragge is een soort moeras. Water met daarbovenop een dik vegetatiepakket. Het golft als je eroverheen loopt. Is het pakket te dun dan zak je weg.

06-06-2022 15:27:56 Grouse

Hun tuin golft als je er behoorlijk op stampt. @Emmo : Ik heb familie in Kalenberg in de Weerribben.Hun tuin golft als je er behoorlijk op stampt.

06-06-2022 16:12:21 Emmo

@Grouse : Zelfde idee. Alleen zal (bijna) al het water eronder weg zijn. Een later stadium van verlanding.

