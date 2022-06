Vrouw ontdekt 36.000 Amerikaanse dollars in sofa afkomstig van Craigslist

De dame die net was ingetrokken in haar nieuwe woning besloot wat meubilair te zoeken op het internet en kwam uiteindelijk een set van 2 sofa’s en een stoel tegen op Craigslist waarvoor ze klaarblijkelijk niks zou hoeven te betalen.



Nadat ze de verkoper had gecontact bleek dat het meubilair daadwerkelijk gratis was en dat het had toebehoord aan een pas overleden familielid.



De vrouw besloot de meubelstukken te nemen maar toen ze ze in haar huis installeerde zag ze iets vanuit de randen uitsteken, wat eerst op een hete kruik leek maar uiteindelijk verscheidene enveloppes met in totaal 36.000 Amerikaanse dollars bleek te zijn.



Na de verkopers gecontact te hebben om het geld terug te geven, bleek dat de vrouw 2200 Amerikaanse dollars mocht houden.

Reacties

05-06-2022 19:02:06 Mikeph



In totaal was het 40.000 maar ze had het vindersloon er al afgehaald.



Toch vraag ik mij altijd af hoe ik zou handelen als ik zoiets zou vinden.



Denk zelf dat ik het hou.



Wat zouden jullie doen?

05-06-2022 19:19:35 Buick





De banken komern denk bij een soort van kringloopwinkel vandaan. die kijken alles na.

Als ze die dan weggeven en je vind dan 36.00 dollar of euro. Dan denken we niet dat we het teruggeven.

Dat denken w dan he.

Ik heb in de shop waar ik werk eens 350 euro gevonden.

Een uur later kwam er een rare gozer terug want hij was 500 euro kwijt.

Ik zei, ik heb 350 euro gevonden en toen was ik een dief en uitschot .

Ik zei, ow ok, ik bel de politie wel. Maar de pest was dat ik het geld al aan hem had gegeven. En ineens was hij weg.

Toen had ik zo;n spijt dat ik zei dat ik het had gevonden. Hwt was gewoon drugsgeld.



