Straat op met plu of pet: behoed je tegen agressieve kauwen

Met zeker twee gewonden na een aanval door kauwen zit de schrik er bij bewoners van de Alkmaarse Emmastraat goed in. De vogels, die waarschijnlijk hun jongen beschermen, maken van een wandelingetje maken een ware uitdaging. Maar hoe bescherm je jezelf tegen de scherpe snavels en klauwen? Volgens vogelkenner Harry Smit kun je het best iets op je hoofd zetten. "Een capuchon, dan voel je niks."



In Noord-Holland zijn de afgelopen dagen meerdere mensen aangevallen door agressieve kauwen. In Alkmaar raakten twee bewoners van de Emmastraat gewond. "Voortaan nemen we een paraplu mee", bedachten buurtbewoners al. En dat is helemaal geen gek idee volgens Harry Smit.



Smit is lid van de Vogelwerkgroep Alkmaar en woont toevallig ook in de geterroriseerde Emmastraat. "Het is vooral de schrik", vertelt hij aan NH Nieuws. "Maar met een muts, hoed of pet voel je bijna niks. En met een dag of tien is het hier ook weer rustig. De kauwen broeden niet, maar leren hun jongen deze dagen vliegen."



Aantal kauwen verdubbeld

Volgens bewoner Adjo Poorter, die gisteren tot bloedens toe werd aangevallen door een kauw, is de populatie kauwen de laatste jaren flink gegroeid. En dat kan kloppen. Volgens de Vogelwerkgroep Alkmaar is het aantal in de gemeente tussen 1984 en 2014 verdubbeld.



"Het gaat in Alkmaar om zo’n drieduizend vogels, maar dat kan inmiddels wel alweer afgenomen zijn hoor", stelt Rob Struyck van de Vogelwerkgroep. "De landelijke trend is dat de populatie afneemt, maar de kauw is in Noord- en Zuid-Holland veel aanwezig."



De vogels broeden graag in holtes en dit is volgens Struyck misschien ook wel de oorzaak van de toename. "Met de komst van de cv-ketel zijn veel schoorsteen dicht gemaakt, wat er overblijft zijn holtes om te broeden", legt hij uit.



Beheermaatregelen nemen tegen de vogels is volgens Struyck onzin. "De natuur loopt heel erg synchroon: je kan er je klok op gelijk zetten. Rond deze tijd komen de jongen van de kauwen uit en heb je hooguit tien dagen last van de kauw."



Dát de klok gelijk kan worden gezet met de natuur blijkt uit het feit dat in 2016 NH Nieuws op dezelfde dag in dezelfde straat een reportage maakte over kauwenaanvallen. Of het dezelfde vogel is? "Zou kunnen, maar zeker weten doe ik dat natuurlijk niet", aldus Harry Smit.



Volgens Struyck moeten we accepteren dat we samenwonen met de vogels hier in de stad. Hij zou de kauw ook niet willen missen. "Ze ruimen veel van onze troep op en daarnaast zijn het leuke, intelligente en sociale vogels. En wanneer er één een probleem heeft, dan komen ze met een hele groep schreeuwen om elkaar te helpen."

