Bizon spietst vrouw in Yellowstone en werpt haar drie meter de lucht in

Een 25-jarige vrouw is gespietst door een bizon in Yellowstone National Park in Wyoming en daarna drie meter in de lucht gegooid. Ze was dichter dan drie meter bij het dier gekomen. Dat melden parkofficieren in een persbericht. Het beroemde park raadt bezoekers opnieuw aan om zeker meer dan 20 meter afstand te houden van de bizons, herten en andere dieren.



De vrouw hield een prikwonde en andere verwondingen over aan haar ontmoeting met de bizon afgelopen maandag. Ze was dichterbij een bizon bij het Black Sand Basin gegaan, samen met twee andere bezoekers van het park. «Bijgevolg heeft de bizon de vrouw gespietst en wierp hij haar drie meter de lucht in», klinkt het in het persbericht. Ze werd weggevoerd met een ambulance naar het Eastern Idaho Regional Medical Center nadat de hulpdiensten ingeschakeld werden.



Het incident wordt nu onderzocht. «Dit is het eerste gerapporteerde incident van 2022 van een bezoeker die een bizon bedreigt (te dichtbij het dier komen) en een bizon die op die dreiging reageert door een individu te spietsen», klinkt het bij parkofficieren. «Bizons hebben meer mensen verwond dan eender ander dier. Ze zijn onvoorspelbaar en kunnen drie keer sneller lopen dan mensen.»



Het park raadt aan om zeker meer dan 20 meter uit de buurt te blijven van grote dieren zoals bizons, elanden, dikhoornschapen, herten, elanden en coyotes. Van beren en wolven houden bezoekers beter meer dan 100 meter afstand.

Reacties

04-06-2022 13:01:17 allone

Geen natuurlijke instincten meer?

Noch gezond verstand?

Of moesten ze een selfie maken?

04-06-2022 13:04:23 Mamsie

Ja, maar koeien zijn toch heel zachtmoedige dieren, die doen toch niets? 🤣

04-06-2022 13:08:45 Emmo

(Maar ik snap je "satire").



Quote:

Van beren en wolven houden bezoekers beter meer dan 100 meter afstand. Nou vraag ik mij af of een gemiddelde bezoeker op honderd meter een beer of wolf überhaupt ziet.



Laatste edit 04-06-2022 13:11 @Mamsie : Inderdaad. Bizons ook. Maar bij geen enkel beest moet je te dichtbij komen.(Maar ik snap je "satire").Nou vraag ik mij af of een gemiddelde bezoeker op honderd meter een beer of wolf überhaupt ziet.

04-06-2022 13:55:20 Mamsie

@Emmo : En of hij een rolmaat bij zich heeft om de afstand te verifiëren. 😉

