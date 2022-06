Britten nemen afscheid van het metrieke stelsel, gaan terug naar oude meeteenheden

Het metrieke stelsel. Uitgevonden tijdens de Franse Revolutie, toen Frankrijk nog een grootmacht was. Dankzij Napoleon meet heel Europa nu met kilometers, meters en centimeters. De Europese Unie stelde het gebruik van meters verplicht, en toen het Verenigd Koninkrijk lid werd, moesten winkeliers ook daar al hun producten aanbieden in maten die voor mensen van het vasteland te begrijpen waren. Het oude ”imperiale” systeem mocht blijven, maar mocht niet prominenter zijn dan het metrieke stelsel.



Nu Brexit achter de rug is, lijkt de regering van Boris Johnson echter de behoefte te voelen iedereen eraan te herinneren wie de zeeslag bij Trafalgar gewonnen heeft. Volgens de Mirror komt hij volgende vrijdag met een bekendmaking waarin afscheid wordt genomen van het verplichte metrieke stelsel. Het wordt in sommige media een nostalgische verkiezingsstunt genoemd, maar Johnson had in 2019 al gezegd dat er na Brexit meer ”tolerantie en vrijgevigheid” zou komen voor oude meeteenheden.



Dus even een opfriscursus, mocht u nog van plan zijn naar Engeland te gaan in de nabije toekomst.



Gewichten: Er gaan 16 onsen in 1 pond, en 14 ponden in 1 steen. 1 kilogram is ongeveer 2,2 pond.



Volume: Er gaan 20 fluïde onsen in 1 pint, en 8 pinten in een gallon. Een liter is gelijk aan 1,75 pint.



Lengte: Er gaan 12 duimen in 1 voet, en 3 voeten in 1 yard. 1760 yards in een mijl, en 1 mijl is ongeveer 1,6 kilometer.

Reacties

03-06-2022 09:26:54 Sjaak

Het wachten is op de afschaffing van het wiel...

03-06-2022 09:36:18 vaughn

Ja, want met het metrisch systeem rekenen is zo lastig!

03-06-2022 09:45:18 Desperado

Stilstand is achteruitgang.

03-06-2022 10:16:31 Emmo

@vaughn :

Ja, want met het metrisch systeem rekenen is zo lastig! QuoteJa, want met het metrisch systeem rekenen is zo lastig! Dat vinden de Amerikaantjes ook al jaren.

03-06-2022 10:25:56 venzje

Het gewicht stone is geen steen, een ounce is geen ons en fluïde noemen wij gewoon vloeibaar. Voor yard en gallon wisten ze gelukkig niks te verzinnen.



O, en voor de keukenhelden onder ons: er gaan 8 fl oz in een cup.



Laatste edit 03-06-2022 10:30 Ik vind het erg onwennig om een deel van die typisch Britse termen geforceerd vertaald te zien in double Dutch en een ander deel niet.Het gewicht stone is geen steen, een ounce is geen ons en fluïde noemen wij gewoon vloeibaar. Voor yard en gallon wisten ze gelukkig niks te verzinnen.O, en voor de keukenhelden onder ons: er gaan 8 fl oz in een cup.

