Man vraagt vriendin meteen ten huwelijk nadat de verlovingsring een brand overleeft

Een man uit Tennessee, Amerika vraagt zijn middelbare schoolvriendin ten huwelijk nadat de verlovingsring een brand overleeft.



Toen het koppel eerder deze maand een ritje maakte in een gehuurde auto hoorden ze plotseling een harde klap en konden nog net het voertuig verlaten voor deze in vlammen opging.



De man realiseerde zich vervolgens dat hij een heel belangrijk ding in de auto was vergeten, namelijk de verlovingsring die hij aan zijn vriendin wilde geven.



De autoriteiten ontdekten toen ze ter plaatse waren dat hoewel zo ongeveer alles in de auto was verbrand, de ring geen enkele schade had ondervonden van de vlammen.



De man liet er geen gras over groeien en vroeg zijn vriendin meteen ten huwelijk, waarop ze ja zei.

Reacties

02-06-2022 19:43:06 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.905

OTindex: 2.040

Was vast geen gouden ring dan....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: