Sluipschutters assisteren duikers met reddingspoging in wateren die vol zitten van de krokodillen

Sluipschutters assisteren duikers in Florida, Amerika met een reddingspoging in wateren die vol zitten van de krokodillen.



Een 80-jarige vrouw reed vrijdag met haar 56-jarige zoon per ongeluk een kreek in, toen ze de controle over het stuur van hun auto verloren.



Toen duikers, bestaande uit ooggetuigen en agenten, probeerden hen eruit te halen realiseerden ze zich dat het water vol zat met krokodillen.



Er werden daarom sluipschutters erbij gehaald die in het gras om de kreek met hun geweren in de aanslag lagen om de duikers te assisteren in geval van nood.



De duikers waren in staat zonder problemen de man en vrouw uit het water te halen, maar de man overleed later in het ziekenhuis.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: