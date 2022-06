Bewoners in West-Duitse stad bevolen katten binnen te houden om vogels te beschermen

Lokale autoriteiten van een stad in Baden-Württemberg hebben mensen gezegd hun huisdieren een paar maanden binnen te houden om bedreigde dieren in het wild te beschermen.



Katten in Walldorf-Süd, Baden-Württemberg, zullen deze zomer worden opgesloten, nadat de lokale autoriteiten mensen hebben opgedragen hun huiskatten tot eind augustus binnen te houden. Het districtskantoor gaf het bevel in het zuidelijke deel van de stad Waldorf om te proberen de kuifleeuweriken te beschermen, een lokale vogelsoort die met uitsterven wordt bedreigd. Volgens het stadsdeelkantoor hangt het lot van de kuifleeuweriken af ​​van "het voortbestaan ​​van elke jonge vogel".



Katten die erin slagen om tijdens de zomermaanden naar buiten te sluipen, moeten worden gemeld aan de autoriteiten, waarbij eigenaren verplicht zijn te proberen hun katten terug naar binnen te krijgen. Eigenaren die hun katten buiten laten, riskeren een boete tot 500 euro. Een zwaardere boete van 50.000 euro kan ook worden opgelegd aan de eigenaar van een kat die een van de zes kuifleeuweriken in Walldorf doodt.



De maatregel geldt tussen april en augustus voor de komende drie jaar.



Het lokale stadsdeelkantoor legde uit dat de kuifleeuwerik momenteel op de rode lijst staat voor bedreigde diersoorten. Blijkbaar waren er vorig jaar nog maar drie broedparen in Walldorf, allemaal in het zuidelijke deel van de stad. De vogels broeden op de grond, waardoor ze bijzonder kwetsbaar zijn voor katten. "Katten vormen een bijzondere bedreiging en de maatregel is geschikt, noodzakelijk en passend", aldus de lokale autoriteiten.



Bewoners met buitenkatten wordt aangeraden hun huisdieren tijdens de zomermaanden bij familie of vrienden achter te laten die buiten het zuidelijke deel van de stad wonen.



De Wiesloch-Walldorf Animal Welfare Association heeft gezegd dat het zal proberen de maatregel juridisch aan te vechten, volgens lokale media. "Blijf alstublieft kalm", zei de voorzitter van de vereniging, Volker Stutz, in een verklaring. "Ik verzeker u dat we ons best zullen doen om deze onevenredige maatregel te stoppen."

Reacties

02-06-2022 14:05:57 Buick

Een kat die het gewend is om naar buiten te gaan die hou je echt niet binnen.

En alle zwerfkatten die kunnen of willen niet naar binnen.

Ze kunnen beter die kuifleeuwerikken vangen en ergens huisvesten waar weinig gevaar voor ze is.

02-06-2022 14:09:32 Mamsie

Te gek voor woorden, een ophokplicht voor katten.

Dát gaat van zijn levensdagen niet lukken.

