Zanger van The Last Ride in zijn auto doodgeschoten

De bekende Indiase zanger en politicus Sidhu Moosewala, vooral bekend van songs waarin het wapengeweld wordt verheerlijkt, is afgelopen zondag het slachtoffer geworden van een aanslag op zijn leven. Moosewala, wiens werkelijke naam Shubdeep Sing Sidho was, begon zijn carriere als zanger in 2017 door zijn eerste lied op YouTube te zetten. Binnen vier jaar kreeg zijn videoplatform meer dan 4 miljard views. Omdat de populaire zanger vaak bedreigd werd, kreeg hij politiebescherming. Maar op 28 mei hebben de autoriteiten besloten die bescherming te halveren tot een tweetal bewakers. Toen Moosewala met zijn twee bewakers vlakbij zijn huis in zijn SUV reed, werd hij klemgereden door twee andere jeeps, van waaruit het vuur op hem werd geopend. De populaire zanger, vooral bekend van zijn song "The Last Ride", werd door 30 kogels getroffen. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar kon men alleen nog vaststellen dat hij al overleden was, aldus Viresh Kumar Bhanza, het hoofd van de politie in Punjad. De aanslag is opgeeist door de Canadese gangster Goldy Brar.Link naar The Last Ride: Klik hier