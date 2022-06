Chinese man uit Suriname gaat kapot aan ergernis vanwege roddel dat hij homoseksueel is

Een Chinese man die al langer dan 11 jaar woont in het district Wanica in Suriname, gaat ‘kapot’ aan ergernis nu hij erachter is gekomen dat er over hem wordt geroddeld.



Een oude dame die tegenover hem woont heeft aan buurtgenoten verteld dat zij de Chinees nog nooit met een vrouw heeft gezien en dat hij alleen maar heren thuis ontvangt.



Zij ging er om die reden van uit dat hij niet op vrouwen valt en de mannen steeds bij hem op bezoek komen om homoseksuele handelingen met hem uit te voeren.



De zaak kwam aan het rollen nadat een tuinman die ook klusjes doet voor de roddelaarster en anderen in de buurt alle achterklap over de Aziaat vertelde.



GFC Nieuws verneemt dat het roddelslachtoffer in alle toonaarden ontkent op mannen te vallen en hij zich zeer diep beledigd voelt.



De man heeft volgens informatie verschillende mensen gevraagd om aan zijn buurtgenoten uit te leggen dat hij geen homofiel is en het verhaal te ontkrachten.



De tuinman vertelt verder aan GFC dat de roddelpraat de Chinees zodanig heeft geraakt, dat hij overweegt op een andere plek te gaan wonen.



Een man uit de Surinaamse gay gemeenschap zegt desgevraagd zondagavond aan GFC dat hij het belachelijk vindt dat de Aziaat zich zo ergert.



“Het is helemaal geen schande om homoseksueel te zijn. Daar is niets mis mee en niemand hoeft zich daarvoor te schamen. Nergens voor nodig”.



“Als hij inderdaad een homoseksueel is, wil ik hem graag verder helpen om dat gewoon te accepteren en er zelfs trots op te zijn”.



“Een homofiel is niets minder of meer waard dan een hetero, laat dat duidelijk zijn. Diegenen die er anders over denken hebben zelf een groot probleem”, stelt hij.

