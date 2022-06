Luisteren naar Hindostaanse muziek voortaan verboden voor Javaanse vrouw

Een 33- jarige Javaanse vrouw die woont in Paramaribo, Suriname, mag van haar nieuwe vriend niet meer luisteren naar Hindostaanse muziek.



De Javaanse man die pas samenwoont met zijn nieuwe geliefde heeft de dertiger afgelopen woensdag klappen in haar gezicht gegeven nadat hij thuiskwam omdat de vrouw Indiase muziek met haar mobiel aan het beluisteren was.



Volgens informatie die door het Internationaal VrouwenCollectief (KIVC) aan GFC Nieuws is verstrekt ontwikkelt de vrouwenmishandelaar extreem jaloerse gevoelens zodra het gaat om Hindostaanse mannen.



Zijn nieuwe levenspartner had sinds haar 18e een langdurige liefdesrelatie tot na 2020 met een Hindostaanse man.



De jaloerse racist beweert steeds vervelende gevoelens te krijgen wanneer zijn vriendin bezig is met zaken aangaande de Hindostaanse cultuur.



Hij is van mening dat ze die cultuur volledig achter zich moet laten en zich moet richten op die van de Javanen.



Jennifer Atmo van het VrouwenCollectief die door familieleden van het slachtoffer op de hoogte is gebracht van dit racistisch geval, zegt aan GFC dat het te belachelijk voor woorden is dat een man het lef heeft een vrouw zo’n verbod op te leggen.



“Een man kan niet voor zijn vriendin of vrouw bepalen naar welke muziek zij wenst te luisteren. Als dat haar muzieksmaak is moet ze daarvan zonder drempels kunnen genieten”.



“Er is hier niet alleen sprake van fysieke, maar ook geestelijke mishandeling”, aldus Atmo.



Het KIVC↗ heeft contact opgenomen met de racistische man en hem geestelijke begeleiding aangeboden.

Reacties

01-06-2022 16:12:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.996

OTindex: 88.441

Quote:

heeft de dertiger afgelopen woensdag klappen in haar gezicht gegeven



En nu maar hopen dat ze het begrepen heeft: klappen is kappen

Van deze man heeft ze niets goeds te verwachten. En nu maar hopen dat ze het begrepen heeft:Van deze man heeft ze niets goeds te verwachten.

01-06-2022 17:26:09 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.573

OTindex: 3.180

Quote:

Het KIVC↗ heeft contact opgenomen met de racistische man en hem geestelijke begeleiding aangeboden En denken ze het eruit te krijgen? En denken ze het eruit te krijgen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: