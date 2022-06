Oplossing voor wol-overschot: Maak er groene daken van

Schapenhouders zitten met de handen in het haar – of in de wol, kunnen we beter zeggen. Doordat de vraag naar wol sterk is afgenomen raken ze de schapenvacht niet meer kwijt. Het merendeel van de wol belandt daardoor in de verbrandingsoven. Zonde, want er kan van alles mee gemaakt worden. Zo wordt het op de Floriade als test ingezet om daken mee te vergroenen. Is dat de redding voor de schapenboer?De kans dat de wol van jouw trui uit Nederland komt is niet heel groot. Volgens het Hollands Wol Collectief is de kwaliteit van Nederlandse wol niet goed. Bovendien zijn er in Nederland geen wolwasserijen of -verwerkers meer en daarom blijft de wol voornamelijk liggen bij de boer. "Sinds de jaren zeventig is de vraag naar Nederlandse wol sterk achteruitgegaan", vertelt Janne de Hoop van het Hollands Wol Collectief aan EditieNL. "Door de strenge regelgeving zijn de wasserijen uit Nederland vertrokken. De industrie is kapot."Daardoor blijft de wol nu veelal bij de boer liggen. Of het gaat direct naar de milieustraat waar het de verbrandingsoven in gaat. Zonde, vindt De Hoop. "Wol heeft hele nuttige eigenschappen. Je kunt het gebruiken als isolatie – zelfs als het nat is. Het werkt brandvertragend, het houdt trillingen tegen dus je kunt het gebruiken als geluidsdemper en het gaat heel lang mee."Ze hoopt dan ook dat er in Nederland meer initiatieven komen om wol te gebruiken. Een daarvan is momenteel te zien op de Floriade in Almere.Duurzaamheidondernemer Walter de Groot gebruikt wol om groene daken mee aan te leggen. "De vuile ongewassen schapenwol is een perfecte bodem en voedingsbron voor gewassen op het dak." Omdat daken per vierkante kilometer maar 500 kilo gewicht kunnen dragen is wol erg geschikt, het is namelijk licht.Volgens De Groot heeft Rijksvastgoed – de beheerder van al het vastgoed van de overheid – interesse. "Als we één procent van al het vastgoed van de overheid vergroenen dan is het probleem van het wol-overschot opgelost en ligt er op elke school en elk overheidsgebouw een groen dak."Ook gebruikt hij de wol om mee te isoleren. "Maar dat is relatief duur. Je moet de wol daarvoor eerst wassen, en dan blijft er minder product over. Bovendien zit er nog geen subsidie op het materiaal dus dan zijn met olie geproduceerde producten die erg vervuilen helaas goedkoper."