Texelse koe jaagt vale gier weg om kalfjes te beschermen

Sinds dinsdag zit er een grote vale gier op Texel. Het beest is neergestreken op het land van Alphine Smit-Bakker en zit in een boom met uitzicht op een kudde koeien, die net kalfjes krijgen. "De plaatselijke jager had een dode haas gezien, die hebben we gevoerd aan de vale gier.""De gier is waanzinnig groot", vertelt Alphine Smit-Bakker van camping Noorderwaard op Texel. In het natuurgebied lopen de brandrode runderen van haar dochter, een zeldzaam oud-Hollands ras. De gier zit in een boom en daalt af en toe tussen de koeien neer."In het begin joegen de koeien de gier weg, ze hebben nu kalfjes", vertelt Bakker. "Gisteren is er weer een kalfje geboren. Ik weet dat een gier een aaseter is, maar bij zo'n geboorte is er veel bloed, dus we zijn erbij geweest om het kalfje te beschermen, mocht dat nodig zijn."Niet alleen de koeien houden de gier nauwlettend in de gaten, ook zo'n honderd vogelaars. "Er staat een hele groep mensen met hun camera en verrekijkers aan de rand van het veld", zegt Smit-Bakker. Ze vindt het niet erg. "Ik snap het wel. Het is een prachtig gezicht als de vogel opvliegt. In de lucht tussen de meeuwen zie je pas echt hoe groot hij is.""De gier met een spanwijdte van 2,5 meter is dinsdag op Texel aangekomen", vertelt Eric Menkveld. Hij is gebiedsmanager bij Natuurmonumenten en maakte bovenstaande foto. "De gier zat een beetje te wiebelen in de boom, we hadden het idee dat hij bijna de hele week niets had gegeten en belde een plaatselijke jager", vertelt Menkveld.Die had een dode haas gezien en een grauwe gans geschoten. De beesten werden in het land gelegd en binnen twee minuten dook de gier op de haas, en later de gans.De vale gier broedt voornamelijk in Frankrijk, Spanje of Portugal. Dit is de zevende keer dat de vogel op Texel is. "De laatste jaren zien we ze steeds vaker. In Zuid-Europa gaat het beter met de gieren, er komen er steeds meer. Sommigen gaan een beetje zwerven, zoals deze. Hij is rond de drie jaar, dat zie je aan het verendek."De gier vertrekt waarschijnlijk weer als het wat warmer wordt. "Hij heeft thermiekwind nodig om de hoge lucht in te gaan. Die is er nu weinig, maar als de temperatuur iets oploopt, kunnen ze vrij snel honderden meters hoog zitten en zijn ze zo weer duizend kilometers verder."