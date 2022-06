Vrouw eist van haar vriend dat hij zijn gezonde (!) hond laat inslapen

Een man heeft op Reddit het verhaal gedaan over hoe zijn vriendin van hem eiste dat hij zijn gezonde hond moest laten inslapen, omdat ze niet het gejank van het dier niet meer kon uitstaan. Hij moest kiezen tussen zijn viervoeter of zijn lief…



Elke relatie heeft zijn ups en downs, maar soms is het zo klaar als een klontje wat je moet doen om jezelf niet in ellende te verliezen. Een vrouw maakte het leven van haar vriend zuur door van hem te eisen zijn hond te laten inslapen. Reden? Het beestje heeft het moeilijk met alleen te zijn en huilt wanneer hij niemand meer in de buurt heeft. Dat gehuil werkte zodanig op haar zenuwen dat ze hem de keuze stelde: de hond of haar.



“Ik heb twee honden”, zo vertelt de man op Reddit, “en ben vier jaar samen met mijn vriendin. De afgelopen maanden vraagt ze me om de jongste hond naar het asiel te brengen of haar te laten inslapen omdat ze het gehuil niet meer aankan. In eerste instantie gaf ik toe en heb ik haar gezegd het dier naar het asiel te brengen, maar ik heb eigenlijk geen intentie om dat te doen. Mijn hond voelt zich hoe langer hoe meer op haar gemak. Het kan misschien mijn verbeelding zijn, maar mijn hond begon zich zo te gedragen sinds mijn vriendin in mijn leven kwam. Echt vreemd. Mijn vriendin was vorig jaar weg voor het grootste deel van het jaar en dan heb ik geen problemen gehad. Ben ik een slecht persoon dat ik mijn honden voor mijn vriendin plaats?”, vraagt hij aan de Reddit-community. Wat zou jij doen?

Reacties

01-06-2022 08:22:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.996

OTindex: 88.441

Quote:

Het beestje heeft het moeilijk met alleen te zijn en huilt wanneer hij niemand meer in de buurt heeft.



En tóch heeft zij daar last van.... merkwaardig.

Of is de buurvrouw misschien zijn vriendin? Want buren horen in de regel wel hoe de hond jankt als hij alleen is.

Ik vind het een merkwaardig verhaal en ik kan hier geen chocola van maken. En tóch heeft zij daar last van.... merkwaardig.Of is de buurvrouw misschien zijn vriendin? Want buren horen in de regel wel hoe de hond jankt als hij alleen is.Ik vind het een merkwaardig verhaal en ik kan hier geen chocola van maken.

01-06-2022 08:43:01 Buick

Erelid



WMRindex: 3.023

OTindex: 834



Hier zitten we te tobben met 1 hele oude hond en een hond die verlamd is aan de achterkant. En als kers op de taart een pup die alles doet wat god verboden heeft.

Maar inslapen? nee.

Dat is geen moeilijke keus. Dan gaat de vriendin eruitHier zitten we te tobben met 1 hele oude hond en een hond die verlamd is aan de achterkant. En als kers op de taart een pup die alles doet wat god verboden heeft.Maar inslapen? nee.

01-06-2022 09:49:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.856

OTindex: 81.947



Niet over die van deze man.

En vrouw.

Het lijkt me niet aangenaam om samen te zijn met een man die zijn relatie op internet bespreekt ipv met zijn partner



Laatste edit 01-06-2022 09:57 @Buick maar jij praat over jouw situatie.Niet over die van deze man.En vrouw.Het lijkt me niet aangenaam om samen te zijn met een man die zijn relatie op internet bespreekt ipv met zijn partner

01-06-2022 09:51:38 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.856

OTindex: 81.947





: ook ik snap niet hoe je last kunt hebben van een jankende hond als je er niet bent Denken mensen echt dat hun relatieproblemen online opgelost kunnen worden? @Mamsie : ook ik snap niet hoe je last kunt hebben van een jankende hond als je er niet bent

01-06-2022 10:15:19 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.086

OTindex: 21.277

@Mamsie : @allone : Misschien was voor de hond de vriendin niet "iemand", maar "iets". Dus als de man weg is vind hij dat hij alleen gelaten wordt en begint hij te janken.

01-06-2022 10:29:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.996

OTindex: 88.441



Vriendin is net zo gezellig als een bijzettafeltje. @BatFish : Dát zal het zijn!Vriendin is net zo gezellig als een bijzettafeltje.

01-06-2022 11:39:13 Zeeuw

Senior lid

WMRindex: 362

OTindex: 0





@allone ik denk dat de man best zelf het antwoord weet maar op zoek is naar een vorm van bevestiging.

01-06-2022 13:35:31 anjarey

Erelid

WMRindex: 280

OTindex: 1.687

Wnplts: Enschede

Vriendin eruit, het lijkt erop dat er meer speelt als de hond dat niet deed toen de vriendin er niet was.

01-06-2022 14:47:29 Tiepmiep

Actief lid

WMRindex: 105

OTindex: 11

Wnplts: Delft

Hij kan beter zijn vriendin naar een asiel brengen

01-06-2022 16:52:39 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.813

OTindex: 27.826

@Mamsie :

Vriendin is net zo gezellig als een bijzettafeltje. QuoteVriendin is net zo gezellig als een bijzettafeltje. Er zijn anders bar gezellige bijzettafeltjes

01-06-2022 18:00:23 Mikeph

Senior lid

WMRindex: 318

OTindex: 7

Quote:

Omdat ze niet het gejank van het dier niet meer kon uitstaan. Hij moest kiezen tussen zijn viervoeter of zijn lief…



Dus kan ze het wel uitstaan? Dus kan ze het wel uitstaan?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: