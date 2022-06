Cruise betaalt reizigers volledig terug… als ze verdwijnen in Bermudadriehoek!

De Bermudadriehoek heeft een bijna mythisch en legendarisch imago. Het wordt ook wel eens de duivelsdriehoek genoemd en is een denkbeeldige driehoek tussen Miami, de Bermuda-eilanden en Puerto Rico. Een regio vooral bekend doordat vaar- en vliegtuigen er op mysterieuze wijze zouden zijn verdwenen.



En net om die reden pakt een reismaatschappij uit met een speciale promo. Reizigers op het Prima-cruiseschip van New York naar Bermuda krijgen hun geld terug moest het schip verdwijnen. Een volledige terugbetaling dus moest het gigantische ding verdwijnen in de driehoek. Op de website staat dan ook ludiek: “Maak je geen zorgen over mogelijk verdwijnen op deze Bermudadriehoek-reis. Je krijgt 100% je geld terug in de zeldzame kans dat je inderdaad zou verdwijnen.”



Ironisch genoeg is de eigenlijke reis vooral populair bij mensen die zich bezighouden met complottheorieën. Zij geloven dat er meer aan de hand is binnen de driehoek. Zo wordt er gesproken over buitenaardse krachten, elektromagnetische velden en goddelijke interventies. Wat er ook van zij, volgend jaar op 28 mei vertrekt het schip. Moest er iets gebeuren, dan horen we het dan wel weer.

01-06-2022 10:13:45 Buick

En de mensen die willen verdwijnen en toch weer tevoorschijn komen, krijgen die dan ook hun geld terug?

01-06-2022 10:17:37 BatFish

@Buick : Nee tuurlijk niet - als je verdwijnt, krijg je geld (maar dat kunnen ze niet aan je uitbetalen want je bent verdwenen). Als je niet verdwijnt of weer terug komt ben je niet verdwenen en krijg je geen geld. Ik vermoed dat het bedrijf met deze belofte erg weinig risico neemt!

01-06-2022 14:06:44 De Paus

Lees het verslag van Jacqueline Charles.



Lees het verslag van Jacqueline Charles.

Zij is een zwarte vrouw en journaliste van de Miami Herald. In Port au Prince, de hoofdstad van Haïti, ging verleden jaar een arrestatieteam van 5 goed getrainde en tot de tanden gewapende politieagenten in twee gepantserde poltievoertuigen een achterbuurt binnen om een einde te maken aan een ontvoering. Die agenten zijn nooit meer terug gezien, zelfs hun stoffelijke resten lijken van de aardbodem verdwenen te zijn. Die complot-aanhangers gaan naar de verkeerde plek in het Caribisch gebied

01-06-2022 15:53:41 DrZiggy

S @BatFish :

: Nee tuurlijk niet - als je verdwijnt, krijg je geld (maar dat kunnen ze niet aan je uitbetalen want je bent verdwenen). Als je niet verdwijnt of weer terug komt ben je niet verdwenen en krijg je geen geld. Ik vermoed dat het bedrijf met deze belofte erg weinig risico neemt!



ALs dit de letterlijke bewoording is, dan is er vast wel een advocaat die hier geld mee gaat verdienen.



“Maak je geen zorgen over mogelijk verdwijnen op deze Bermudadriehoek-reis. Je krijgt 100% je geld terug in de zeldzame kans dat je inderdaad zou verdwijnen.”



Er staat nergens hoe lang en dat het hele schip moet verdwijnen. Als ik tijdelijk uit het zicht ga, dan ben ik ook verdwenen.



ALs dit de letterlijke bewoording is, dan is er vast wel een advocaat die hier geld mee gaat verdienen.

"Maak je geen zorgen over mogelijk verdwijnen op deze Bermudadriehoek-reis. Je krijgt 100% je geld terug in de zeldzame kans dat je inderdaad zou verdwijnen."

Er staat nergens hoe lang en dat het hele schip moet verdwijnen. Als ik tijdelijk uit het zicht ga, dan ben ik ook verdwenen.

01-06-2022 16:50:48 Emmo

Veelzeggend is dat de verzekeringspenningen voor dit gebied niet afwijken van wat elders gebruikelijk is.

