Marc (55) vangt zeldzame gouden meerval van 117 cm in slootje

Hij kon zijn ogen niet geloven, maar na een strijd van dik een halfuur trok Marc Breuer (55) een zeldzame gouden meerval uit de sloot in een Haagse woonwijk.De Hagenaar gooide woensdagmiddag zijn hengel uit nadat hij een opvallende vis had gezien in het water bij de Loosduinsekade. ,,Met een zware hengel had ik hem na 30 minuten binnen.” Toen hij de vis uit het water trok bleek het om een zeer zeldzame gouden meerval te gaan. ,,Hij was 117 cm groot en woog c.a. 30 pond”, zegt de visser trots.Marc vist al ruim 40 jaar maar had nooit eerder een gouden meerval aan de haak geslagen. ,,Het is zeker mijn meest bijzondere vangst.” Hij heeft het dier na de vangst onthaakt en daarna een paar foto’s gemaakt. ,,Vervolgens weer netjes terug gezet.”