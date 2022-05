Pastoor verbrandt voetzolen drie tieners voor stelen cake uit bakkerij

Een pastoor besloot het heft in eigen hand te nemen door zelf drie tieners te ‘straffen’ nadat zij gebak zouden hebben gestolen uit een bakkerij.



De priester in Kenia wordt ervan beschuldigd de jongens verplicht op hete kolen te hebben laten staan voor het wegnemen van cake ter waarde van grofweg zestig eurocent.



Hij zou het drietal samen met een kompaan hebben gemarteld. Beiden werden woensdag ingesloten door de lokale autoriteiten.



Overheidsambtenaar Adamson Bungei zegt het spijtig te vinden dat de geestelijke zelf als politieman speelde.



De jongens worden in een ziekenhuis behandeld voor ernstige brandwonden.



Ooggetuigen meldden dat de slachtoffers schreeuwden van de pijn.



De zaak wordt verder onderzocht.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: