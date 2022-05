31 doden bij stormloop Nigeriaanse kerk die voedsel uitdeelt

Bij een liefdadigheidsevenement van een Nigeriaanse kerk zijn zeker 31 doden gevallen, melden verschillende internationale media. De christelijke gemeente The Kings Assembly vierde zijn vierjarig bestaan met het uitdelen van geschenken en voedsel. In eerdere jaren deed de kerk dat ook.



Het evenement was niet bij het kerkgebouw in de plaats Port Harcourt, omdat er rekening werd gehouden met een grote opkomst. Sinds vrijdagavond verzamelden zich al mensen bij de Polo Club, die was afgesloten met een hek. Om 09.00 uur zou het evenement beginnen.



Volgens de politie werden de aanwezigen ongeduldig en braken ze de poort open. Honderden mensen stormden daar doorheen, met als gevolg dat tientallen mensen werden overlopen of doodgedrukt. Zeven anderen raakten gewond.



Onder de slachtoffers zouden onder meer een zwangere vrouw en drie kinderen zijn.

Reacties

31-05-2022 14:17:39 Emmo

En dat in één van de rijkste landen van Afrika.

31-05-2022 15:09:41 Mamsie

@Emmo : Er schijnt daar een rare mentaliteit te heersen, heb ik begrepen...

31-05-2022 15:38:54 Emmo

@Mamsie : Sssttt. Voor je het weet ben je een racist.

31-05-2022 16:12:25 Zeeuw

@Mamsie ik kan dit uit persoonlijke ervaring en uit de verhalen van mijn vader bevestigen.

31-05-2022 16:27:12 Mamsie

@Emmo : @Zeeuw : De ervaringsdeskundigen zijn het met me eens. Kan ook niet anders, daar heb ik de wijsheid vandaan.

