Wilde kalkoen woont begrafenis bij

Een wilde kalkoen woont begrafenissen op Arlington National Cemetery bij in Virginia, Amerika.Dit meldde het Instagram account van de begraafplaats eerder deze maand.Het dier schopte geen herrie maar scheen op respectvolle wijze begrafenisstoeten te volgen en begrafenissen bij te wonen en het blijkt niet de eerste keer te zijn.De kalkoen is een vrouwtje en haar paar schijnt op videobeelden binnen het beschermd gebied, dat rijk is aan verscheidene wilde dieren, gezien te zijn.Maar niet altijd zijn de dieren even mild, gezien eerder deze maand een andere kalkoen mensen in het gebied terroriseerde.