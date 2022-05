Politiehond overlijdt aan hartfalen tijdens achtervolging

Verdrietig nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Een onder Londenaren geliefde politiehond is tijdens een achtervolging overleden. Agenten vermoeden dat het dier tijdens de inspanning last kreeg van hartfalen.



Volgens de Metropolitan Police is hond Xavier Charles - beter bekend als Stanley - vorige week zondagochtend in elkaar gezakt tijdens zijn dienst. Het 6-jarige dier wordt één van de beste politiehonden van het team ooit genoemd.



Op Twitter deelt de politie het bericht. "Met zijn grote hart was Stan gek op werken en heeft hij in meer dan 280 zaken geholpen." Zondagochtend zat de hond twee dieven achterna toen hij in elkaar zakte. "Verdrietig genoeg is hij komen te overlijden, we denken dat zijn hart het heeft begeven."

Reacties

30-05-2022 20:38:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.846

OTindex: 81.936

Quote:

Een onder Londenaren geliefde politiehond En heel Londen kent die hond? Ik ben onder de indruk En heel Londen kent die hond? Ik ben onder de indruk

30-05-2022 22:01:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.987

OTindex: 88.421

Quote:

" Met zijn grote hart was Stan gek op werken



Misschien was dát het probleem, een vergroot hart?

Misschien cardiomyopathie?

Jammer is het natuurlijk wél, een nog jonge en enthousiaste hond. Misschien was dát het probleem, een vergroot hart?Misschien cardiomyopathie?Jammer is het natuurlijk wél, een nog jonge en enthousiaste hond.

