Raadslid vergeet videovergadering op mute te zetten voor het schelden

Het is meer dan twee jaar geleden dat we begonnen met thuiswerken maar het videovergaderen gaat nog steeds niet iedereen even goed af. Een gemeenteraadslid in het Britse Carmarthenshire County vergat zijn microfoon uit te zetten voor hij wat grofgebekt uit de hoek kwam.



Raadslid Dorian Phillips had niet helemaal door dat hij nog niet op mute stond op het moment dat hij er even wat uitgooide. "Fucking swallow that, you fuckers", gooide de beste man eruit naar zijn medevergaderaars.



Althans, zo leek het in de vergadering. Phillips claimt nog altijd dat de scheldkanonnade helemaal niet aan zijn collega's was gericht. "Tijdens de vergadering moest ik even wat regelen dat niets met de raad te maken had", verklaart hij volgens Metro UK. "Het werd een nogal verhit gesprek waar ik kleurrijk taalgebruik bezigde."



Naar eigen zeggen was hij in shock toen hij erachter kwam dat de microfoon nog aanstond en heeft hij spijt van het voorval.

Reacties

30-05-2022 19:31:44 Mamsie

Oudgediende



Ach, op die manier leer je de mensen tenminste écht kennen. Is toch ook een voordeel.

30-05-2022 20:37:07 allone

Oudgediende



Natuurlijk heeft hij spijt. Maar gedane zaken nemen geen keer. Ik heb de indruk dat die 'beleefdheid' van de Britten behoorlijk oppervlakkig is.

