School op bijna verlaten Schots eiland zoekt docent

Docent en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Dan is deze vacature misschien wel wat voor jou. Op een bijna verlaten Schots eiland zijn ze namelijk op zoek naar een nieuwe leerkracht. Je krijgt precies vier leerlingen onder je hoede.



Het eiland Foula is één van de meest afgelegen en permanent bewoonde eilanden van het Verenigd Koninkrijk. Aan personeel komen blijkt soms lastig, waarna de Foula Primary School besloot om de vacature de wijde wereld in te slingeren.



Op dit moment wonen er slechts dertig mensen op het eiland van pakweg 12 vierkante kilometer. Het ligt ongeveer 25 kilometer ten westen van de Shetland-eilanden. Word je aangenomen op de school, dan krijg je vier leerlingen uit verschillende jaren in je klas.



Daarnaast word je hoofd van de school en krijg je ook de titel 'childcare manager'. Dat alles voor een salaris van £61.000,- per jaar, omgerekend bijna €72.000,-. Je krijgt er een rustig leven op een idyllisch eiland voor terug: een kroeg en supermarkt zijn niet te vinden op het eiland, weet Metro UK.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: