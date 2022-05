Politie ontdekt overval nadat eigen spullen gevonden worden

De Australische politie deed eerder deze week een bijzondere vondst. Tijdens een huiszoeking, vond het team materialen dat uit de uitzet van de politie zelf bleek te komen. Alleen wist de politie helemaal niet dat ze waren overvallen.



De huiszoeking vond plaats in de stad Auckland, waar om een hele andere reden het betreffende huis werd doorzocht. Er werden onder andere documenten gevonden die vernietigd hadden moeten worden. Ook lag er pepperspray dat over datum was.



De objecten komen waarschijnlijk uit een oud politiebureau dat niet meer in gebruik is. Niemand had tot deze week door dat de spullen ontvreemd waren. Een 41-jarige man heeft vermoedelijk ingebroken en de spullen meegenomen, meldt 1News.

S Dit is toch wel een typisch voorbeeld van onjuist taalgebruik. "Alleen wist de politie helemaal niet dat ze waren overvallen."

Bedoeld is dat de politie er niet van op de hoogte was dat ze zelf waren bestolen.

Als de politie overvallen was, zouden ze zich dat heus wel weten te herinneren. Trouwens, een politiebureau overvallen, daarvoor moet je wel een heel goed uitgeruste misdaadorganisatie voor zijn. Voor een amateur is een politiebureau wel de laatste plek die je wilt overvallen. Ja, een oud en leegstaand politiebureau leeg stelen, dat is andere koek. Meestal is op zo'n plek nog wel een inbraakalarm aanwezig, maar in dit geval kennelijk niet.

