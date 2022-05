Amerikaanse heks na bijna 330 jaar alsnog vrijgesproken

In Amerika is een vrouw honderden jaren na haar dood alsnog vrijgesproken. De vrouw werd in 1693 ter dood veroordeeld omdat ze een heks zou zijn. De staat Massachusetts sprak de vrouw gisteren na 329 jaar eindelijk vrij.



Elizabeth Johnson wordt ook wel de laatste heks van Salem genoemd. In deze Amerikaanse plaats vonden veel heksenjachten plaats die eeuwen na dato nog steeds berucht zijn. Na de heksenjachten werden veel veroordeelden alsnog vrijgesproken, weet New York Post.



Bij Johnson was dat nog niet het geval. Toen een groep scholieren vorig jaar onderzoek deed naar de vrouw, kwam de zaak opnieuw aan het licht. Senator Diana DiZoglio zorgde er uiteindelijk voor dat Elizabeth alsnog vrij is gesproken.

Reacties

Beter laat dan nooit. Al heb ik het vermoeden dat de dame er niets meer aan heeft.

Wat heeft dat voor zin? Iemand die allang veroordeeld en gestorven is 'vrij' spreken?



