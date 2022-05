Op skivakantie na coronaleugen: ontslag op staande voet

Een medewerker van een technisch bedrijf is zijn baan kwijtgeraakt nadat hij had gelogen dat hij corona had, terwijl hij in werkelijkheid was gaan skiën. De man liep tegen de lamp omdat zijn dochter een filmpje van het skitripje op sociale media plaatste.



De 56-jarige man werkte sinds de herfst van 2019 als technisch commercieel medewerker voor een klein techniekbedrijf, naast de oprichter.



Begin dit jaar, op maandag 24 januari, meldde hij zich ziek. Volgens de man had hij corona opgelopen, en kon hij niet komen werken. Toen hij een week later weer bij zijn baas verscheen, werd hij op staande voet ontslagen.



Volgens zijn werkgever had de man gelogen over zijn coronabesmetting en was hij met zijn dochter op een skivakantie in de Franse Alpen geweest.



Dat zou onder meer zijn gebleken uit een filmpje, dat zijn dochter op sociale media had geplaatst. Daarop was te zien en te horen dat zij met haar vader op een besneeuwde skipiste stond. Ook had de werkgever geconstateerd dat de man niet thuis was, door daar polshoogte te gaan nemen.



De werkgever vermoedde bovendien dat de man zich vorig jaar al twee keer eerder met een smoesje - ziekenhuis- en tandartsbezoek - had afgemeld voor werk.



De man ontkende, en beweerde dat het skifilmpje eind december al was gemaakt. Wel zou hij een vriend in Duitsland hebben bezocht, wat zou verklaren waarom hij niet thuis was. Om zijn baan terug te krijgen, stapte hij naar de rechter.



Uit een openbaar geworden uitspraak blijkt dat de kantonrechter in Utrecht helemaal niets van het verhaal van de man gelooft. Omdat diens verklaringen aan alle kanten rammelen, acht de rechter die 'weinig geloofwaardig'.



Zo wist de werkgever te bewijzen dat de man eind december een klusje voor het bedrijf in Nederland had gedaan, in de periode waarin volgens de man de skivakantie zou hebben plaatsgevonden. Op de overlegde positieve corona-test van de GGD stond geen naam vermeld.



Omdat de man volgens de kantonrechter door te liegen 'ernstig verwijtbaar' handelde, blijft het ontslag op staande voet in stand. Dat heeft aanzienlijke financiële gevolgen voor de werknemer.



De man heeft geen recht op loon tijdens zijn opzegtermijn, een transitievergoeding of een extra ontslagpremie wegens onterecht ontslag. Ook verliest hij mogelijk zijn aanspraak op een WW-uitkering.

Hij had gewoon een week vakantie kunnen nemen



Sociale media maken meer kapot dan je lief is. @allone : Maar op deze manier had hij, als het gelukt was, twéé weken kunnen hebben.

Tja.... Een werknemer met een dergelijke mentaliteit, daar heb je niks aan.

Een wegblijver en een leugenaar hoef je niet te handhaven.

