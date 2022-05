Omaatje schiet inbreker dood

Een omaatje uit Florida, Amerika schoot zaterdag een inbreker dood toen hij haar en haar man niet met rust wilde laten.



De 69-jarige dame was met haar 80-jarige man in huis aan het ontspannen toen de inbreker hun huis binnenliep met een lege uitdrukking op zijn gezicht.



Het oud vrouwtje stond op, haalde haar bezemsteel en sloeg de indringer ermee in het gezicht, terwijl ze naar haar man gilde om zijn pistool te halen.



De man schoot in de richting van de voeten van de inbreker waarna die de achtertuin in rende, maar vertikte om hun erf te verlaten.



Intussen belde de partner van de vrouw de politie terwijl de vrouw haar eigen pistool tevoorschijn haalde en hem een fatale schotwond toebracht, toen hij in de tuin op haar afkwam.

Reacties

28-05-2022 20:26:18 allone

Oudgediende









En waarom schiet je iemand dood die "alleen maar" naar binnen loopt? Had hem een kop koffie aangeboden Waarom wordt deze vrouw van 69 "omaatje" genoemd.En waarom schiet je iemand dood die "alleen maar" naar binnen loopt? Had hem een kop koffie aangeboden

28-05-2022 21:15:56 Beereekhoorn

Erelid







) en schieten daar begin ik niet aan bel gewoon 112 en zorg buiten schot te blijven Ik ben met 64 ook een oma (laat de tje er maar af) en schieten daar begin ik niet aan bel gewoon 112 en zorg buiten schot te blijven

28-05-2022 21:35:49 Mamsie

Oudgediende









Had die een volle uitdrukking gehad, dan was er niks aan de hand geweest. Denk ik. 😎 @allone : Het is die "lege gezichtsuitdrukking " van die insluiper die hem fataal werd.Had die een volle uitdrukking gehad, dan was er niks aan de hand geweest. Denk ik. 😎

28-05-2022 23:02:58 Emmo

Stamgast







@Mamsie : Als ik als inbreker zo'n omaatje tegenover me gehad zou hebben zou ik wat anders vol gehad hebben dan mijn blik...

29-05-2022 01:25:42 botte bijl

Oudgediende







als de inbreker minder versuft was geweest, en ook nog bewapend, dan was de ellende helemaal niet meer te overzien geweest

