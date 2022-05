Honderden Duitse lantaarnpalen op omvallen door plassende honden

Honderden lantaarnpalen in de Duitse grensstad Viersen, vlak bij Venlo, moeten per direct worden omgezaagd. Ze staan op omvallen doordat honden er veelvuldig tegenaan plassen, zegt de gemeente.



De gemeente is gelijk begonnen met het kortwieken van de aluminium palen. Ze worden op 1,30 meter afgezaagd, zodat er tijdens een storm geen gevaar ontstaat.



Vooral de palen op de hoeken van straten zijn ernstig aangetast door de urine, omdat honden daar bij voorkeur hun poot bij optillen. Doordat de urine jarenlang heeft ingewerkt op de palen, is corrosie ontstaan en rotten ze weg. Enkele weken geleden waaide daardoor al een lantaarnpaal om tijdens een storm.



De gemeente heeft nu besloten de aluminium palen te vervangen door palen van staal. Die zijn beter bestand tegen hondenurine. Wel is er één probleem: er is op het moment moeilijk aan staal te komen. Daarom zullen veel plaatsen in Viersen de komende tijd niet verlicht zijn.

Reacties

28-05-2022 11:29:13 Emmo

In dit geval was de coating zwaar onvoldoende of hadden ze gegalvaniseerd staal moeten gebruiken. Maar ja. Dat is duurder...



En natuurlijk periodieke controle, want ook gegalvaniseerd staal heeft niet het eeuwige leven. Al is dat een stuk langer dan een onbehandelde alu-legering. @allone : Eenieder met een chemische kennis op MAVO-niveau weet van elektrovalentie en aantasting door bijtende stoffen (zowel zuren als basen).In dit geval was de coating zwaar onvoldoende of hadden ze gegalvaniseerd staal moeten gebruiken. Maar ja. Dat is duurder...En natuurlijk periodieke controle, want ook gegalvaniseerd staal heeft niet het eeuwige leven. Al is dat een stuk langer dan een onbehandelde alu-legering.

28-05-2022 11:46:29 allone

@Emmo : blijkbaar heeft niemand aan honden gedacht. Toch moeten er een heleboel wonen in Viersen....

28-05-2022 13:08:17 De Paus

S Het is verkeerde zuinigheid. Roestvaste metalen, die beter bestand zijn tegen de urine van honden, is eens stuk duurder. Maar gelukkig hoef je alleen het onderste stukje van de lantaarnpaal van dat duurdere materiaal te maken. De rest kan gewoon van het gebruikelijke aluminium worden gemaakt. Daarom vallen de kosten van een hondenbestendige lantaarnpaal reuze mee. Maar het idee om aan dat soort dingen te denken, dat is teveel gevraagd voor de ambtenaren en de politici die moeten beslissen over de plaatsing van lantaarnpalen.

28-05-2022 14:59:57 Sjaak

Ik zie ook wel eens lantaarnpalen waarvan het onderste deel is ingetaped en met pek ingesmeerd.

28-05-2022 15:34:58 Buick

Dat zijn de lantaarnpalen die niet deugen . @Sjaak , met pek en veren.Dat zijn de lantaarnpalen die niet deugen .

