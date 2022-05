Koppel doodt beer nadat ze in hun huis erdoor worden aangevallen

Een koppel uit Wisconsin, Amerika doodt een beer nadat het dier ze in huis aanvalt.



De volwassen berin, die vermoedelijk een welp had, rende vrijdagavond rond 11 uur via een raam het huis binnen toen het koppel schreeuwend probeerde haar weg te jagen nadat ze haar zagen eten van hun vogelvoederstation.



Beide mensen raakten gewond voordat ze het beest zelf konden verwonden met een keukenmes, waarna de man uiteindelijk een vuurwapen kon pakken waarmee hij het dier doodschoot.



De kinderen van het koppel lagen in hun kamers te slapen en liepen gelukkig geen verwondingen op, terwijl de beten die de man en vrouw opliepen in het ziekenhuis werden behandeld.

Reacties

27-05-2022 11:07:31 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.073

OTindex: 21.249

Ja, triest voor de beer, maar in dit geval de enig mogelijk actie.

27-05-2022 11:24:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.816

OTindex: 81.912

Tja. Je vraagt je af wat er gebeurt was als het paar niet geprobeerd had om haar schreeuwend weg te jagen, alleen maar omdat ze vogelvoer at.

Vogels hebben deze tijd van het jaar sowieso geen extra voer nodig...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: