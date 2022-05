Tassendief biedt agenten 1 miljoen Amerikaanse dollars aan om hem niet te arresteren

Een 49-jarige man uit Iowa, Amerika, volgde dinsdagavond een vrouw een steegje in waarna hij haar haar tas afhandig probeerde te maken.



Hierbij sloeg hij haar in het gezicht.



De vrouw belde vervolgens de politie, die de man niet ver van het incident oppakte.



De man probeerde de agenten zover te krijgen hem vrij te laten door ze 1 miljoen Amerikaanse dollars aan te bieden die hij beweerde rechtstreeks op hun rekening te zullen storten of contant te kunnen overhandigen indien ze dat prefereerden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: