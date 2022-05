Ik betrapte mijn vrouw met haar baas en mocht daarom met haar beste vriendin slapen

Een man ontdekte onlangs dat zijn vrouw een affaire had met haar baas. Hij confronteerde haar ermee en kreeg de toestemming om ook met iemand anders in bed te duiken. Het gevolg is echter dat er nu gevoelens bij komen kijken…



De anonieme man doet zijn verhaal bij ‘Just Jane’, een vragenhoekje van Daily Star waar een relatietherapeute raad geeft. Enkele maanden geleden vermoedde hij dat zijn vrouw hem bedroog. «Ze deed plots afstandelijk en geheimzinnig. Ik hoorde haar voortdurend fluisteren aan de telefoon. En ze moest plots regelmatig ‘langer doorwerken’ en in het weekend bezocht ze ‘verre familie’», vertelt hij.



Hij besloot om haar op een vrijdagavond te achtervolgen. «Ik zag haar samen met haar baas een hotel binnengaan. Ik belde haar en ze beweerde dat ze bij een oude schoolvriendin zat. De volgende morgen wachtte ik hen op in de receptie van het hotel. Om 11 uur doken ze op en schreeuwde ik: ‘betrapt!’ «, klinkt het.



Ze hadden een goed gesprek over de kwestie en zijn vrouw vond het eerlijk dat hij ter compensatie zelf ook een avontuurtje mocht hebben met iemand anders. «Ik belde haar beste vriendin op die altijd geobsedeerd is geweest door mij. We spraken af in een ander hotel. Ze was enorm opgewonden en besprong me. We hadden de hele nacht seks met elkaar en ze huilde toen ik probeerde te vertrekken. Nu spreken we regelmatig af voor wilde seks. Mijn vrouw geeft toe dat ze niet met haar baas had mogen slapen, maar ze vindt wel dat het nu welletjes is geweest. Ze wil dat we terug een normaal koppel zijn, maar ik heb gevoelens gekregen voor haar beste vriendin. Wat moet ik nu doen?», vraagt hij.



‘Just Jane’ heeft haar bedenkingen bij zijn verhaal. «Een compensatie voor haar overspel? Geef toe, dat was geen goed idee. Je vrouw voelde zich genoodzaakt om je te laten slapen met iemand anders om de rekening te vereffenen. Maar als het om seks en gevoelens gaat, is niets vanzelfsprekend. Nu zit je tussen twee vuren. Je vrouw vindt dat je je pleziertje nu wel hebt gehad en wil dat je terug naar huis komt. En je minnares wil je niet loslaten. Met wie van de twee zie je jezelf oud worden? Alleen jij kan die beslissing maken. Ook moet je te weten komen waarom je vrouw met haar baas aanpapte. Doet ze dat nog steeds? Betekent hij iets voor haar? Uiteindelijk heb je ook nog de keuze om met geen van de twee verder te gaan en als vrijgezel door het leven te gaan», antwoordt ze.

Reacties

26-05-2022 14:43:13 Emmo

Stamgast



En dan vraag ik me af wat voor huwelijk dit is, en waarom de echtelieden met elkaar zijn getrouwd.

26-05-2022 14:54:38 Buick

Erelid



@Emmo , die vrouw wil hogerop dus dan gaat ze diep

