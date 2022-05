Ram veroordeeld tot drie jaar cel na bloeddorstige moord

Na het doodstoten van een oude vrouw, is een ram in Zuid-Soedan veroordeeld tot drie jaar cel. Dat meldt de persafdeling van de Rumbek East County districts-commissaris. Naast dat de ram de bak in gaat, moet diens baasje de nabestaanden van de vrouw ook vijf koeien geven ter compensatie.



De ram werd aangemerkt als verdachte van het doden van de vrouw op zondag 8 mei. Hij zou de vrouw meermaals op de borst gebokt hebben voordat zij kwam te overlijden. Kort daarna werd de ram aangehouden. Het dier werd vorige week dinsdag veroordeeld. De nabestaanden van de vrouw krijgen als vergoeding vijf koeien van de eigenaar van de moordlustige ram.



''Bij het handhaven van de openbare orde is het duidelijk dat niemand boven de wet staat; dus iedereen die misdaden begaat, moet de wet onder ogen zien.'' Zo ook de ram. Oordeelde het lokale gerechtshof. Zodoende gaat het gewelddadige dier voor jaren achter slot en grendel.

Reacties

25-05-2022 16:46:28 Emmo









Wedden dat het beest het na het uitzitten van die straf het wel uit zijn bolle kop zal laten moet het weer te doen?





25-05-2022 17:40:20 omabep









@Emmo : Denk ik ook, hij zal vast zijn lesje wel geleerd hebben en anders is het voer voor de boer tenslotte heeft het hem al genoeg gekost. Denk ik ook, hij zal vast zijn lesje wel geleerd hebben en anders is het voer voor de boer tenslotte heeft het hem al genoeg gekost.

