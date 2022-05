Britse politie start onderzoek naar automobilist die babyeendjes doodreed

De Britse politie doet onderzoek naar een automobilist die naar verluidt over een eendenfamilie is heengereden. Daarbij zijn drie van de zeven eenden doodgegaan. Het incident leidde tot woede op sociale media. "Walgelijk genoeg kon deze chauffeur niet vijf seconden wachten", zegt een getuige.De politie werd van het incident, dat plaatsvond in de Engelse stad Trentham, op de hoogte gebracht door een bericht van een getuige op Facebook.'Al het verkeer stopte, maar hij niet'De getuige plaatste een foto van de drie dode eendjes op de weg, met de tekst: "Ik reed net op de A34 bij de rotonde van Trentham Gardens toen een gezin van zeven eendjes de weg overstak. Al het verkeer stopte om hen te laten oversteken, maar walgelijk genoeg kon deze chauffeur niet vijf seconden wachten en reed er recht overheen, waarbij hij drie van hen verpletterde."De dood van de eendjes leidde tot woede en onbegrip op sociale media. Zo noemde dierenwelzijnsactivist Dominic Dyer, met meer dan 60.000 volgers, hem een 'smerig stuk vuil'. Een andere vrouw noemde de automobilist 'een zielloos monster'.De politie is een onderzoek gestart naar de beschuldigingen. "We hebben contact opgenomen met de auteur van het bericht en proberen vast te stellen of er mogelijke overtredingen zijn in het kader van de Wildlife en Countryside Act", staat in een verklaring op Twitter.Ook werd het kenteken van het busje verspreid op Twitter en Facebook in de hoop de chauffeur op te kunnen sporen. De politie zegt te begrijpen dat dit voor veel mensen een emotionele kwestie is, maar roept mensen wel op 'het heft alsjeblieft niet in eigen handen te nemen'.