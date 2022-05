Tientallen gestolen verkeersborden terug op Terschelling

Anoniem een gestolen verkeersbord inleveren: die actie is een succes op Terschelling. Op het Friese Waddeneiland werden veel en vaak borden gestolen, en het gemeentebestuur wilde daar wat tegen doen.



"Er verdwenen zoveel verkeersborden, dat zorgde voor hele onveilige situaties", zegt burgemeester Caroline van der Pol. Ook begonnen de kosten de pan uit te rijzen. "Elk bord kost om en nabij de 300 euro."



Daarom werd een actie bedacht om borden terug te krijgen. Vandaag mogen mensen zonder consequenties borden inleveren. "Maar zodra mensen hoorden van de actie kwamen de borden al binnen, er zijn er al tientallen ingeleverd bij onze buitendienst, de politie en het Maritiem Instituut", vertelt de burgemeester.



Maar vandaag is dus echt de laatste dag. "Vanaf morgen hangt je weer gewoon een stevige boete boven het hoofd", benadrukt ze.



De burgemeester was volgens Omrop Fryslân in eerste instantie niet gecharmeerd van het plan. "Ik moet eerlijk zeggen dat het niet mijn idee was", zegt ze. "Ik was in eerste instantie een tegenstander van deze actie. Maar het werkt."

