Gehackte Centrale Bankier weigert bitcoins te betalen, stuurt dickpic terug

De Centrale Bank van Zambia heeft bekendgemaakt dat hackers de systemen van de Centrale Bank op 9 mei zijn binnengedrongen, meldt persbureau Bloomberg. De hackers zijn binnengekomen middels Hive ransomware, een snel opkomende en nieuwe vorm van ransomware. Na het versleutelen van de systemen verschijnt een melding dat toegang tot de systemen kan worden hersteld door een bedrag in bitcoin naar de hackers te versturen. Daar hadden de bankiers echter weinig zin in, alleen de test-omgeving van de bank zou geinfiltreerd zijn.



“All of our core systems are still up and running, not much sensitive data has actually been shipped out.” was de reactie op de hack van Greg Nsofu, hoofd IT en Communicatie van de Bank of Zambia.



Voordat de bankiers de communicatie met de hackers verbraken, besloten ze hen nog een lesje te willen leren. Volgens het doorgaans goed ingelichte Bleeping Computer stuurden de bankiers een link naar een aantal dickpics, met de opmerking "suck this dick and stop locking bank networks thinking that you will monetize something, learn to monetize". Intussen zijn de systemen weer schoon en vrij van hackers, aldus de Centrale Bank.



Hive Ransomware is een snel opkomende ransomware-variant die tamelijk makkelijk op het darknet te bestellen is. Deze zogenaamde Ransomware as a Service heeft al veel grote bedrijven platgelegd, waaronder een ziekenhuis in de Verenigde Staten en een grote Zwitserse autodealer. Sinds de ontdekking van de ransomware in juni 2021 worden er gemiddeld drie slachtoffers per dag gemeld volgens cybersecurity platform Trend Micro.

