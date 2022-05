Ambulance vernield tijdens spoedmelding in Leiden

Een ambulance is in de nacht van zaterdag op zondag vernield op het Zijloeverpad in Leiden.Er is een steen door het achterruit gegooid terwijl ambulancemedewerkers bezig waren in een woning. Er moest een nieuwe ambulance komen om de patiënt naar het ziekenhuis te brengen.De ambulancedienst gaat aangifte doen tegen de vernieling.