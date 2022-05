Dit is waarom je een gebruikt theezakje in je tuin moet planten

Groene vingers of groene thee? Allebei! Jouw gebruikte theezakjes kun je goed gebruiken in je tuin, of bij je kamerplanten. Wie had dat gedacht?!



Theeblaadjes zitten vol met voedingsstoffen. En niet alleen groene thee, eigenlijk alle soorten thee bevatten voedingsstoffen die hartstikke goed zijn voor je planten. Daarnaast bevat een theezakje ook bepaalde zuren die het ontbindingsproces versnellen. Je composthoop is dus sneller bruikbaar als je er theezakjes bij doet! Let wel op dat je het nietje eruit haalt en dat het zakje niet van kunststof gemaakt is. Is dit wel zo? Dan kun je ook alleen de inhoud van het zakje erbij gooien!



Theezakjes bevatten dus goede voedingsstoffen, waaronder tanine wat erg goed is voor de grond. Maar dit is niet alleen nuttig in de composthoop. Je kunt ze ook zo tussen je planten in de tuin of in huis planten. Zo trekken de voedingsstoffen in de grond en gaan de bloemen prachtig bloeien.



Dat theezakjes veel water vasthouden is wel bekend. Dat merk je wel als je een kopje thee zet en het zakje drie keer zo groot wordt door het water dat ‘ie opneemt. Hoe handig is dit dan in de tuin? Zeker wanneer het wat droger is, kan dit erg handig zijn. De theezakjes houden het water net wat langer vast waardoor de planten er langer van kunnen genieten. Prima zo!

Reacties

24-05-2022 19:58:44 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.745

OTindex: 4.369

Als ik theezakjes wil gebruiken voor bemesting of water vasthouden in de tuin, dan mag ik nog wel even sparen.

Ga even uit van elke 20 cm een theezakje om enig effect te hebben.

Dan mag ik er wel een paar duizend gaan sparen. Leuk verzonnen maar praktisch onuitvoerbaar. Zakje compost gaat wat sneller.



Laatste edit 24-05-2022 19:59

24-05-2022 21:59:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.794

OTindex: 81.893

.. als je een theezakje plant, groeit er dan een theezakjesplant of een theezakjesstruik of een theezakjesboom?



Laatste edit 24-05-2022 22:00

