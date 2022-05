Binnenkort enkele dagen verlof? Laat dan eens een IJslands paard je out of office schrijven

Het leukste aan op reis gaan is misschien niet het heerlijke eten of de prachtige monumenten, maar het schrijven van je out of office. Een zin of twee schrijven, waarmee je aan al je interne en externe collega’s zegt: «Laat mij gerust, ik ben een pint aan het drinken in de zon». Béter dan dat wordt het niet. Of toch? Want nu kan je een IJslands paard inschakelen die voor jou die out of office schrijft.Nee, het gaat niet om een grap, metafoor of VR-ding, maar om een écht paard. Enkele IJslanders vonden het tenslotte een goed idee om drie paarden een soort dacytlocursus te geven. Reisbureau ‘Inspired by Iceland’ liet de drie paarden op een gigantisch toetsenbord paraderen, op toetsjes die comfortabel zouden zijn voor de hoeven van het paard. De outcome is je out of office, helemaal geschreven door een paard. Zo schreef het drietal al enkele pareltjes zoals ‘JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ’ en ‘I.i..I,I… ’. Een duidelijke boodschap naar collega’s!Iedereen kan aan ‘Inspired by Iceland’ vragen om via hun dienst ‘OutHorse’ paarden een speciale boodschap te laten schrijven wanneer je op vakantie vertrekt. Afhankelijk van de sector waarin je actief bent, kan je ook een geschikt paard uitkiezen. Zo is Litla Stjarna frá Hvítarholti een vlotte typer, die van dutjes houdt. Hrímnir frá Hvammi is «assertief en efficiënt» en heeft stralende lokken. Tot slot is er ook een derde paard voor mensen die in grote bedrijven werken als accountant: Hekla frá Þorkellshóli is tenslotte helemaal mee met «corporate buzzwords», de echte kantoorlingo.Inspired by Iceland zette de actie op poten nadat ze via een enquête achterhaalden dat bijna 55% van de IJslandse werknemers hun e-mail checken op reis, terwijl enkele dagen loskoppelen zo belangrijk is om tot rust te komen. Bovendien wilden ze ook de bijzondere IJslandse paarden in de verf zetten. Een logisch gevolg voor hen was dan ook om die paarden je een hoefje te laten helpen bij je e-mails.