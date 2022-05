Everzwijn richt ravage aan in Poolse schoonheidssalon

Bizar tafereel zaterdag in de Poolse stad Krakau: een volwassen everzwijn kwam vanuit de omliggende bossen een wandeling maken in het stadscentrum en vond er niet beter op dan een schoonheidssalon binnen te dringen. Gevolg: algehele paniek en een vernield interieur. Dat meldt nieuwsportaal TVN24.pl.



Volgens de politie zorgde het dier voor chaos in de winkel, waarbij iedereen, personeel en klanten, de straat op vluchtten en het everzwijn opsloten. Het gevangen dier verwoestte vervolgens het interieur van het schoonheidssalon.



Uiteindelijk werd het everzwijn door brandweerlieden, de dierenbescherming en een dierenarts gevangen en naar een veilige plaats buiten de stadsgrenzen gebracht.



Niemand raakte gewond.

