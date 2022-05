Brandweer bevrijdt Fabio (10) van speelgoedhandboeien in Delfzijl. Sleutels zijn nergens te bekennen

De 10-jarige Fabio is zondagmiddag aan de Zwaluwoever in Delfzijl door de brandweer bevrijd van zijn speelgoedhandboeien.Hij was aan het spelen en deed de handboeien om, maar de sleutels waren nergens te bekennen.Het huis werd doorzocht, maar zonder succes. Ook met gereedschap kon hij niet bevrijd worden. Ook gingen zijn ouders naar de winkel om een zelfde soort handboeien te kopen, maar ook dat was geen oplossing.Uiteindelijk zat er niks anders op dan de brandweer te bellen. De brandweer besloot om met behulp van een betonschaar Fabio uit zijn benarde positie te bevrijden.