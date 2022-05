Kunstliefhebbers verrast door onaangekondigd naakt: “Is dit nu kunst?”

Bezoekers van de kunstbeurs Art Rotterdam werden zaterdag verrast door een wel heel speciaal werk. In het midden van de zaal zat een vrouw minutenlang

nee, dat staat duidelijk in het artikel: het is aandacht vragen, en weliswaar voor een vraagstuk / thema / mening die niets met kunst te maken heeft.

Quote: is dit nu kunst

23-05-2022 14:18:38

Ik vind alleen dat de dame in kwestie aardig lenig is. En of dat kunst is? Lijkt mij van niet. Iedereen kan wel in de blote togus gaan zitten.