Chinese wetenschappers ontdekken eeuwenoud oerbos in zinkgat van 190 meter diep

Chinese wetenschappers hebben in China een zinkgat ontdekt van 192 meter, waarin zich een prachtig eeuwenoud oerbos bevindt. Sommige van de bomen zijn 40 meter hoog, en de onderzoekers vermoeden dat er mogelijk nieuwe soorten zich in het gat bevinden.Begin deze maand vonden grotverkenners het zinkgat op hun pad toen ze de Guangxi-regio in het zuiden van China aan het verkennen waren. Het was een reusachtige ontdekking: het gat is 192 meter diep, 304 meter lang en 149 meter breed, volgens het lokale Xinhua nieuwsagentschap. In het gat is een goed bewaard oerbos te bezichtigen, dat te bereiken is via een van de drie grotingangen.Chen Lixin leidde de expeditie en zei dat de begroeiing op de bodem van het zinkgat zo hoog kwam als zijn schouders. «Ik zou me er niet over verbazen als er nieuwe soorten ontdekt worden in die grotten, die nog nooit eerder ontdekt of beschreven zijn door de wetenschap tot nu», zegt Lixin.Guangxi staat bekend om zijn prachtige en soms dramatische ‘karst formaties’, een typische kalksteenformatie in de regio. Daar zijn ook verschillende van die zinkgaten al ontdekt. Dit is het dertigste zinkgat in die regio.