Kroatische politie schiet op snelweg op voetbalfans van Hajduk Split

In Kroatiƫ zijn na een voetbalwedstrijd in de hoogste afdeling grootscheepse rellen uitgebroken. Hajduk Split had in Zagreb tegen Dinamo gespeeld en met 3-1 verloren. De fans uit Split waren in bussen en auto's op weg naar huis en werden daarbij door de politie begeleid.



Bij een parkeerplaats blokkeerden voertuigen van Hajduk-aanhangers een snelweg, waardoor de hele colonne en het verkeer daarachter tot stilstand kwamen. De fans stapten uit en keerden zich tegen de politie. Ze weigerden gevolg te geven aan de opdracht van agenten om zich te verspreiden. Die besloten daarop het vuur te openen.



Twee fans zijn gewond geraakt, mogelijk doordat ze door kogels werden getroffen. Ze zouden niet in levensgevaar zijn, maar verder is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Volgens de politie zijn ook zo'n tien agenten bij de onlusten gewond geraakt.



Op sociale media zijn beelden te zien van fans die op hun buik in de berm liggen, mogelijk omdat de politie de identiteit van alle fans wilde controleren.



Lokale media zeggen dat de snelweg van de hoofdstad Zagreb naar de havenstad Split aan de Adriatische Zee een groot deel van de nacht was afgesloten. Er zijn geen meldingen over arrestaties.



Hajduk Split en Dinamo Zagreb zijn rivalen in de Kroatische competitie. Hajduk werd 19 keer kampioen, voor de laatste keer in 2005. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw kwam de club geregeld ver in de Europese toernooien, daarna ging het minder. Dinamo Zagreb heeft Hajduk overvleugeld en heeft 22 kampioenschappen behaald, waarvan 17 deze eeuw.



Dinamo is ook dit jaar kampioen geworden, met Hajduk op de tweede plaats. Voor het duel van gisteravond was de sfeer al gespannen. Veel toeschouwers van Hajduk kregen geen toestemming om de wedstrijd bij te wonen vanwege de spandoeken die ze bij zich hadden.

23-05-2022 10:18:05 allone









Voetbal was de aanleiding. Maar ik heb de indruk dat de mensen daar in die regio sowieso een kort lontje hebben. Ik heb iig niet graag een 'verschil van mening' met iemand uit Kroatie / omringende landen

23-05-2022 10:22:15 Emmo













: lees de boeken van Voetbal is oorlog, zei een welbekend trainer eens. @allone : lees de boeken van de Doolaard maar eens.

23-05-2022 10:26:52 allone











Maar waarom hij een monument gekregen heeft is me niet duidelijk.. Toch niet alleen omdat hij toeristen naar Macedonie gebracht heeft? @Emmo : zo'n lieverdje was hij zelf blijkbaar ook niet: "Zijn biograaf Hans Olink onthulde in zijn biografie 'Dronken van het leven' dat Den Doolaard in 1933 in Macedonië de minnaar van zijn eerste vrouw heeft gedood."Maar waarom hij een monument gekregen heeft is me niet duidelijk.. Toch niet alleen omdat hij toeristen naar Macedonie gebracht heeft?

23-05-2022 10:30:43 Emmo









@allone : Hij schreef een aantal verhalen over de Balkan (bijv. "Het land achter Gods rug"). Denkelijk werd dat daar erg gewaardeerd.

