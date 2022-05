Hagedis zet heel stadsdeel onder water

Een monitorhagedis heeft in Bangkok voor een flinke overstroming gezorgd. Het reptiel kwam vast te zitten in een waterpomp, waardoor de boel verstopte en een stuk van de stad onder water kwam te staan.



Dinsdagochtend ging het in eerste instantie mis bij een rotonde, maar daarna waren ook andere delen van de stad aan de beurt, schrijft Bangkok Post. Woensdag was de boel eindelijk weer terug bij het oude.



Bij een waterbedrijf bleek een monitorhagedis in een pomp te zijn gekropen. Daardoor stopten alle pompen met werken. Een speciaal reddingsteam heeft het reptiel uit de pomp gehaald, waarna de chaos opgeruimd kon worden.



Het gebeurt vaker dat de dieren in een pomp klimmen. Volgens autoriteiten is het lastig te voorkomen, omdat de dieren graag in de buurt van water zijn en ze zich makkelijk naar binnen wurmen.

