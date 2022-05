Vrouw op de vlucht loopt vast in nat beton

Een Amerikaanse vrouw heeft zichzelf flink in de nesten gewerkt. Ze was op de vlucht voor de politie toen ze zichzelf vastreed in nat beton. Waardoor er flinke vertraging in het bouwproces is ontstaan. Mogelijk wordt ze daar nu voor aangeklaagd.



De 53-jarige vrouw reed rond met een megafoon waarmee ze volgens KTTC het woord van god aan het verspreiden was. Toen agenten haar met zwaailichten probeerden te laten stoppen, zou ze hebben geroepen dat ze werd aangehouden.



Blijkbaar had ze daar geen zin in, de vrouw besloot medeweggebruikers af te snijden en er vandoor te gaan. Waar ze niet op had gerekend, was een strook vol nat beton waar ze vol in is gereden.



En dat blijkt best een duur grapje: vermoedelijk ligt de schade tussen de 30.000 en 40.000 dollar. De vrouw is inmiddels gearresteerd. Ze is geen onbekende van de politie: er is in elk geval al negen keer eerder over haar opdringerige geloofsverspreiding geklaagd.

Reacties

22-05-2022 21:46:09 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.777

OTindex: 81.867

En ik heb zo'n vermoeden dat opdringerige geloofs'verspreiding' sowieso averechts werkt, zodat ze zich voor niets in de nesten werkt.

23-05-2022 00:54:53 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 4.864

OTindex: 1.923

Laten we zeggen dat haar geloof rotsvast was....

