Happy Bitcoin Pizza Day!

Vandaag exact twaalf jaar geleden - op 22 mei 2010 - vond de eerste commerciële bitcoin-transactie plaats. Software programmeur Laszlo Hanyecz (Laslo) vroeg op het Bitcoin-forum of iemand twee pizza's voor hem kon bestellen in ruil voor 10.000 bitcoin. Vijf feitjes over deze memorabele dag.





1) 10.000 bitcoin niet genoeg?

De transactie vond op 22 mei plaats, maar zoals we in zijn forum-bericht kunnen zien had Laslo op 18 mei al zin in pizza. Er wordt wel een paar keer gereageerd op zijn bericht, maar na drie dagen heeft nog niemand voor hem besteld. Daarom vraagt hij het op 21 mei nog maar een keer. Misschien is het bedrag ook te laag? 'So nobody wants to buy me pizza? Is the bitcoin amount I'm offering too low?' De volgende avond laat hij weten dat de pizza's binnen zijn en de transactie is gelukt. Thx Jeremy - alias Jercos - Sturdivant!



2) 10.000 bitcoin voor 41 USD

In 2010 was de prijs van een bitcoin nog tamelijk lastig te bepalen: bitcoin was nog een onbekend experiment en slechts een handjevol mensen wist van het bestaan af. Je kwam aan bitcoins door met je computer te minen of je kreeg ze gratis van anderen. Drie maanden ervoor had de The Bitcoin Market - eerste bitcoin-makelaar - zijn deuren geopend, dus er kon sindskort ook online in de munt gehandeld worden. Iemand op het forum heeft de marktwaarde van de 10.000 bitcoins daar opgezocht en merkt op dat het een tamelijk genereus aanbod is van Laslo: zijn 10.000 bitcoins zijn 41 dollar waard, wel erg veel geld voor twee pizza's. Een snel rekensommetje leert dus dat de prijs van een bitcoin op dat moment rond de 0.004 USD lag, minder dan een halve cent per stuk.



3) Geen spijt

10.000 bitcoins, dat is een dure pizza geweest, hoor je geregeld. Op dit moment zo'n 293 miljoen USD, aldus de Bitcoin Pizza Index. Maar toch heeft Laslo geen spijt van zijn aankoop zegt hij tegen New York Post: op dat moment was de waarde van een bitcoin nihil en wat moet je ermee als je er niets mee kunt kopen. Sterker nog: het feit dat hij bitcoin heeft gebruikt voor commerciële transacties, zou zomaar eens aan verdere adoptie van de munt hebben bijgedragen.



4) Feestdagen

De jaren die volgden ging 22 mei tamelijk onopgemerkt voorbij, tot The New York Times er een artikel aan besteedde: iemand had met een nieuw internetmuntje wel een hele dure pizza besteld. Vanaf dat moment kwam 22 mei bekend te staan als Bitcoin Pizza Day en is het een van de bekendste feestdagen die Bitcoin rijk is. Voor een compleet overzicht van de Bitcoin feestdagen, van Bitcoin's geboortedag (3 januari) tot Bitcoin Whitepaper Day (31 oktober) en HODL Day (18 december), kan je terecht op bitcoin.holiday.



5) Korting of gratis pizza

En hebben we er zelf nog wat aan, Bitcoin Pizza Day? Vaak wel! Bij veel pizzeria's en bezorgketens krijg je op 22 mei korting op je pizza, vaak nog extra als je met bitcoin (of lightning) betaalt. Ook worden op veel plekken gratis pizza's weggegeven, zoals dit weekend in Cannes. Binance - 's werelds grootste exchange - had voor de gelegenheid een pop-up pizzeria geopend in de Zuid-Franse stad. De pizza's werden eigenhandig gebakken door Binance's CEO Changpeng Zhao (CZ).

