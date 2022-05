Trommelvlies 12-jarige gescheurd door Amber Alert op AirPods

Techgigant Apple is in de Verenigde Staten aangeklaagd nadat een jongen van 12 jaar blijvende gehoorschade zou hebben opgelopen. Dat zou zijn gebeurd toen hij een Amber Alert binnenkreeg op zijn AirPods, die op een zeer hoog volume stonden.



De jongen uit Texas was in 2020 een serie aan het kijken. Het geluid kreeg hij binnen via zijn AirPods, op een laag volume. Toen het Amber Alert binnenkwam ging het volume zo hoog dat het trommelvlies van de jongen scheurde, stellen zijn ouders in de rechtszaak die deze week in Californië is aangespannen. Het slakkenhuis van de jongen zou ook schade hebben opgelopen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: