Dronken Nederlandse (57) wil auto op landingsbaan parkeren in Düsseldorf

Een 57-jarige Nederlandse vrouw heeft voor commotie gezorgd op het vliegveld van Düsseldorf toen ze gisterochtend op een landingsbaan wilde parkeren, zodat ze haar vlucht naar Spanje zou halen. Ze nam ‘park and fly’ wel erg letterlijk, grapt de Duitse politie.



Ze meldde zich bij de bewaker van een van de toegangspoorten en zei dat ze over het asfalt moest rijden naar het vliegtuig. Dat de bewaker bij de toegangspoort - ‘uiteraard’, schrijft de politie - niet meteen aan de verwachtingen van de Nederlandse voldeed, maakte haar boos. Protesterend en met een agressieve ondertoon weigerde ze te vertrekken. Bovendien merkte de bewaker een duidelijke alcoholgeur op, waarop hij de politie inschakelde.



Agenten constateerden dat de vrouw ‘zwaar onder invloed’ van alcohol was. Ook ontbraken een vliegticket en bagage. Het rijbewijs van de vrouw is in beslag genomen, net als haar autosleutel. Ze moet een borg betalen van 900 euro. ‘Toch wat anders dan een strandvakantie in Spanje’, concludeert de Duitse politie droogjes.

