Onzebro: het Onzevader in jongerentaal

“Onze bro, stallerend in de hoogte”, sprak pastor Bart Paepen afgelopen zondag tijdens de mis in Antwerpen. Wat hij precies zei? Hint: het gaat om het meest verbreide gebed van het christendom. De openingswoorden van het Onzevader in jongerentaal: ‘Onze vader in de hemel’.



Vernieuwingen zijn niet vreemd in de rooms-katholieke traditie. Zo ruilde de kerk op zeker moment het Latijn in voor de landstaal. In de jaren zestig werd de kerk hip en gaf ruimte aan beatmissen. Of die veranderingen vooruitgang waren, is eeuwig punt van discussie.



Pastoor Paepen is niet zo goed ingevoerd in de jongerentaal dat hij het Onzevader zelf kon omzetten, daarvoor schakelde hij studenten in van de Belgian Advertising School. Volgens de Vlaamse omroep VRT willen de studenten aantonen dat je ‘door je taal aan te passen afstanden tussen generaties kan overbruggen en mensen echt kan laten luisteren’.



Curieus genoeg was het voor de priester alsof hij een gebed in een hem volkomen vreemde taal uitsprak. “Het was een tekst die ik niet begreep, maar waarvan ze mij verzekerden dat jongeren de woorden wél kennen.”



Laten we er dus maar van uitgaan dat het vervolg van het ‘Onzebro’ een adequate vertaling is van ‘Uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel’: ‘U bent bae, uw wereld is lit, Uw wil geschiede, no cap. Op aarde als in de sky’.



Reacties

21-05-2022 09:11:28 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.544

OTindex: 3.180





Wat een verandering, niet ten goede als je respect wil krijgen in het geloof.



Dat de vader nu ineens een broer is geworden, klopt toch niet. De kerk wil ze de wet opleggen hoe ze moeten leven en dat zal je van een broer niet zo snel aannemen, als jongere weet je het toch beter.



Wat een verandering, niet ten goede als je respect wil krijgen in het geloof.

Dat de vader nu ineens een broer is geworden, klopt toch niet. De kerk wil ze de wet opleggen hoe ze moeten leven en dat zal je van een broer niet zo snel aannemen, als jongere weet je het toch beter.

Als het mijn geloof zou zijn wil ik dat het blijft zoals het in de vertaling is en niet zoals het aangepast is. Je verliest juist je geloofwaardigheid.

21-05-2022 10:30:38 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.760

OTindex: 81.860





Toen ik jong was, waren er in 'onze' parochiekerk idd beatmissen en de kerk was altijd stampvol, je moest vroeg komen om een plaats te bemachtigen: half Amsterdam kwam er naar toe.

Dus dat lijkt idd toen gewerkt te hebben.



Verder ben ik geen 'actief katholiek', dus kan het me weinig schelen wat ze proberen of verzinnen. Ergens in geloven is één ding, maar de hele organisatie er om heen nog iets heel anders.



Maar voor ieder wat wils, neem ik aan....



Laatste edit 21-05-2022 10:30 @omabep : ja, sowieso vind ik het niet 'geloofwaardig' als ouderen in jongerentaal gaan praten, wat helemaal niet bij ze past. Ik vraag me dus vooral af wat de jongeren hier van vinden.

